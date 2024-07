Il piano del Milan: Jovic pù altri due attaccanti. Morata non esclude Abraham e viceversa

I piani del Milan per l'attacco sono cambiati: non arriverà infatti più un solo attaccante, ma due. A questi si aggiungerà poi anche Luka Jovic a cui il club di via Aldo Rossi ha già scelto di prolungare il contratto. Dunque, la rosa milanista della prossima stagione, salvo altre sorprese, avrà tre attaccanti.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il primo ad arrivare sarà Alvaro Morata, che dovrebbe dire sì alla proposta del Milan dopo la finale dell'Europeo di domani sera tra la sua Spagna e l'Inghilterra. L'altro innesto potrebbe invece essere Tammy Abraham, che è in uscita dalla Roma, anche se per l'inglese i tempi sarebbero inevitabilmente più lunghi. Morata quindi non esclude Abraham e viceversa.