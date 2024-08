Il piano per Fofana: il Milan alzerà l'offerta e il giocatore ribadirà la sua volontà

La trattativa tra il Milan e il Monaco per il centrocampista Youssouf Fofana ha tutta l'aria di diventare una vera e propria telenovela di mercato estivo, come spesso se ne sono viste tante con il Diavolo protagonista. Nello specifico i rossoneri sono sulle tracce del mediano praticamente da inizio giugno e dopo aver aspettato la fine dell'Europeo contavano di poter concludere in fretta la questione, forti anche della volontà del giocatore. Così non è stato a causa della difesa strenua del club del Principato.

ll Monaco spinge per avere un'offerta congrua a quello che è il reale valore del giocatore, circa 35 milioni. Fofana però va a scadenza a fine stagione e ha già dichiarato che non rinnoverà il contratto, dunque sarà difficile per i monegaschi strappare una cifra di questo livello per un calciatore che tra 12 mesi è parametro zero. Così il Milan confida molto nel lavoro di Fofana stesso che nei prossimi giorni ribadirà la sua volontà di vestire rossonero e chiederà al Monaco di rispettare quelli che erano gli accordi, ovvero che sarebbe stato ceduto in estate. Da parte sua il club rossonero alzerà un po' l'offerta fino ai 20 milioni complessivi. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.