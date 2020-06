Il QS titola: "Il serbo Jovic ideale per l'attacco del Milan. Se il Real fa sconticino..."

L'edizione odierna del Quotidiano Sportivo dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato del club rossonero: "Il serbo Jovic ideale per l'attacco del Milan. Se il Real fa sconticino...". Per l'attacco della prossima stagione, Jovic è l'obiettivo numero uno del Diavolo, anche se far andare in porto questo affare servirà uno sconto da parte dei Blancos.