Il rinnovo di Leao il prima possibile: prosegue con fiducia la trattativa

Dopo il rinnovo di Ismael Bennacer, a Paolo Maldini e Frederic Massara resta da chiudere le trattative per il prolungamento di contratto di Rafael Leao e di Olivier Giroud; se per l'attaccante francese il tutto sembra abbastanza una formalità, per l'esterno portoghese è ben nota la complessità dell'affare e, contemporaneamente, la fiducia che da settimane avvolge il mondo rossonero.



Gli incontri

"Ci stiamo - aveva rivelato Paolo Maldini a SkySport un paio di settimane fa - sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a chiudere. Come abbiamo tentato di fare nell’ultimo anno e mezzo dove poi sono successe molte cose: la nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia". Non erano previsti, dunque, incontri di persona tra la dirigenza rossonera e l'avvocato-agente Dimvula.



Il prima possibile

La trattativa, dunque, prosegue. Non si è assolutamente interrotto il dialogo tra il Milan e l'entourage di Leao per raggiungere un accordo sul rinnovo. La volontà è, anzi, quella di chiudere il prima possibile e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori incontri per definire la situazione: in casa Milan filtra ottimismo per la firma sul rinnovo a 6,5 milioni di euro a stagione più 1,2 di bonus.