Il Secolo XIX - Genoa, contatti con il Milan per Biglia: i rossoneri vogliono almeno 5 mln per non fare una minusvalenza

Il Genoa è in contatto con il Milan per provare a portare Lucas Biglia in rossoblù: i rossoneri hanno dato la loro disponibilità a parlare dell'argentino, ma chiedono almeno cinque milioni di euro per evitare di fare una minusvalenza. Lo riporta Il Secolo XIX che spiega che Biglia è il primo nome della lista per la mediana, ma non è comunque l’unica soluzione tenuta in considerazione dal club di Preziosi.