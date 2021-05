Il Secolo XIX - Zappacosta, futuro lontano da Genova: sull'esterno è derby tra Milan e Inter

Tra i giocatori accostati al Milan come rinforzo per le prossime sessioni di mercato figura anche il nome di Davide Zappacosta. L'esterno laziale, autore di un'ottima stagione con il Genoa, è di proprietà del Chelsea e in estate dovrebbe lasciare il club londinese. Secondo quanto riporta il quotidiano 'Il Secolo XIX' Zappacosta non dovrebbe proseguire l'avventura a Genova ma potrebbe rimanere nel campionato italiano. Sul classe 1994, infatti, c'è l'interesse di Milan e Inter.