Il Torino prova a inserirsi per Simic: l'Anderlecht in netto vantaggio

Il nuovo Torino di mister Paolo Vanoli, che tra l'altro affronterà il Milan nella prima giornata di campionato a San Siro, è a caccia di un nuovo difensore dopo che Alessandro Buongiorno è stato ceduto al Napoli. In città è già arrivato Saul Coco ma i granata cercano anche un altro profilo. Tra i candidati c'era l'indonesiano Idzes del Venezia ma i rapporti con il club lagunare si sono deteriorati proprio per le vicende che hanno portato Vanoli dalla panchina veneta a quella piemontese.

Per questa ragione il direttore sportivo del Torino guarda in casa rossonera. Il mirino è puntato su Jan-Carlo Simic, difensore 19enne serbo, che ha già collezionato 4 presenze e 1 gol in Serie A ed è stato uno dei pilastri della Primavera rossonera nell'ultima stagione. Cionononostante, il calciatore è restio al rinnovo di contratto e per non perderlo a zero nel 2025 il Milan sta pensando di cederlo ora. Sul giocatore c'è l'Anderlecht in netto vantaggio: i belgi offrono 3 milioni più una percentuale. Si vedrà se il Torino sarà in grado di inserirsi.