Il Torino punta Adli in prestito. Ma solo se parte uno tra Tameze e Ilic

Il destino di Yacine Adli è lontano dal Milan. Dopo aver trascorso l'ultima stagione con la maglia della Fiorentina, il centrocampista francese ha fatto ritorno a Milanello dove però è stato informato prontamente che non avrebbe fatto parte del nuovo corso rossonero di Massimiliano Allegri. Per questo motivo, l'ex Bourdeaux è stato aggregato a Milan Futuro con cui si sta allenando, va detto con grande professionalità, in attesa che si presenti un'occasione di mercato a lui gradita.

In questo senso, un'opportunità potrebbe essere rappresentata dal Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport questa mattina, il Ds Vagnati ha messo nella sua lista il nome di Adli ma in vista di un eventuale acquisto ha posto anche delle condizioni ben precise: per prima cosa il dirigente granata non vuole un trasferimento a titolo definitivo e in secondo luogo deve aspettare la partenza di uno tra Tameze e Ilic, il primo cercato dalla Cremonese e il secondo che potrebbe far ritorno allo Spartak Mosca. Se dovessero uscire, allora si penserebbe a un'operazione in prestito da proporre al Milan.