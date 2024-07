Il Torino sul milanista Vasquez. Ma il colombiano spinge per lo Spezia

Tra i diversi nomi in uscita da Milanello in quest'estate rossonera, c'è anche quello del portiere colombiano Devis Vasquez, arrivato in rossonero il primo giorno di gennaio del 2023 e mai protagonista con i colori rossoneri se non in qualche sporadica occasione con la Primavera. La scorsa stagione l'estremo difensore ha difeso le porte di Sheffield Wednesday prima e Ascoli dopo, sempre in prestito. Specialmente nelle Marche ha giocato tanto e mostrato buone cose, tanto che oggi ci sono diversi club che vorrebbero portarselo in casa.

Tuttosport riporta in particolare dell'interesse da parte del Torino che cerca un vice che possa fare concorrenza a Milinkovic-Savic: ci sarà un confronto tra le parti prossimamente. Vasquez, dal canto suo, preferisce l'opzione Spezia, pur in Serie B. Le ragioni sono chiare: in Liguria gli viene garantito un posto da titolare e gli spezzini sarebbero disposti anche a comprarlo a titolo definitivo e non con una soluzione in prestito come invece vorrebbe fare il Torino.