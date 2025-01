Il Tottenham sonda il terreno per Noah Okafor

Dopo non aver superato le visite mediche con il RedBull Lipsia, Noah Okafor è tornato a Milano mettendosi subito a disposizione del nuovo allenatore, Sergio Conceiçao. Nella disfatta croata di Zagabria lo svizzero ha giocato i primi minuti sotto la guida dell'ex Porto, che comunque non lo riterrebbe essere fondamentale per il suo stile di gioco. Noah Okafor resta dunque in uscita dal Milan.

Dopo il mancato trasferimento in Germania, per lo svizzero non si è parlato dell'interessamento di nessun altra squadra fino ad oggi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, per Noah Okafor starebbe sondando il terreno il Tottenham, che avrebbe intenzione di invertire immediatamente rotta in questa stagione mettendo a disposizione di Ange Postecoglou un nuovo attaccante.