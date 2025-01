Il West Ham United è l'ultimo club ad aver mostrato interesse per Rashford

Il West Ham United è l'ultimo club ad aver mostrato interesse per l'attaccante del Manchester United, Marcus Rashford. C'è la consapevolezza nel club londinese che si tratta di un affare estremamente difficile da realizzare, dato l'alto stipendio di Rashford e la foltissima concorrenza da battere per accaparrarsi il giocatore, soprattutto in Italia, sottolinea Sky.

Inoltre, se il Manchester United dovesse autorizzare il suo trasferimento, la sensazione è che i Red Devils sia intenzionati a privilegiare una pista fuori dal Regno Unito. Nonostante ciò, il West Ham ha chiesto di essere tenuto aggiornato su eventuali sviluppi. In questo momento la società italiana più interessata resta il Milan (non ci sono conferme sul Como). I rossoneri ci sono, anche se ieri nel primo incontro conoscitivo non s'è entrato nel dettaglio di eventuali cifre: il Milan ha presentato il suo progetto, Dwaine Maynard ha fatto sapere che alle giuste condizioni il giocatore può trasferirsi a Milano.

Il procuratore di Rashford proseguirà ora il suo tour europeo: come detto, 6-7 club tra cui il Borussia Dortmund hanno chiesto di approfondire l'argomento. E' un'idea anche della Juventus, ma non la prima scelta di Cristiano Giuntoli. Le somme verranno tirate a partire dalla prossima settimana. Una volta conclusi i vari incontri, verranno presentate al Manchester United le offerte arrivate per Rashford. Per ora quella del Milan ancora non c'è, ma dopo l'incontro di ieri potrebbe arrivare presto: il futuro del nazionale inglese dovrebbe decidersi la prossima settimana.