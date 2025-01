In attacco Gimenez dice sì al Milan, si cerca l'intesa con il Feyenoord

Dopo aver ragionato sulla possibilità di portare in rossonero uno tra Marcus Rashford, Joao Felix (pista comunque ancora viva) e Dodi Lukebakio, Ibrahimovic, Moncada e Furlani si starebbero ora concentrando su Santiago Gimenez del Feyenoord, attaccante messicano classe 2001 per il quale il Milan aveva fatto un timido tentativo anche nell'ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo.

In quel caso la proposta rossonera era ben lontana dalle richieste del club di Rotterdam, che ad oggi non sembrerebbero essere cambiate. Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, per Gimenez il Feyenoord chiede almeno 50 milioni di euro, cifra che potrebbero convincerlo a privarsi del suo miglior giocatore a stagione in corso.

Il Milan ha già da qualche giorno il sì del giocatore, ma attende di capire dalla sua agente, Rafaela Pimenta, se ci sarà un'apertura da parte del Feyenoord, per avvicinarsi quantomeno a 40 milioni di euro. Per chiudere quest'affare, però, il Diavolo ha bisogno di cedere, e sono tanti i giocatori dai quali si potrebbe ricavare qualcosa in questo calciomercaato per fare all-in su messicano.