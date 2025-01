Infortunio Santi Gimenez: il tecnico del Feyenoord dà aggiornamenti

vedi letture

Brian Priske, allenatore del Feyenoord, si è così espresso sulle condizioni di salute di Santiago Gimenez, infortunatosi mercoledì contro il Lille e in procinto di pasare al Milan: "Gimenez sta bene. Oggi non era in campo, ma l'intenzione è che si alleni con noi domani". In realtà, l'affare con il Milan è in chiusura.