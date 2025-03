Italiano è nel mirino del Milan per il dopo Conceiçao. E il Bologna prova a blindarlo

vedi letture

Dopo la grande cavalcata verso la Champions League della scorsa stagione, il Bologna di Vincenzo Italiano si sta confermando una delle realtà più solide del nostro campionato. Rispetto ad un anno fa, la squadra ha appena un punto in meno in classifica nonostante abbia lottato su tre fronti (e su quello della Coppa Italia stanno lottando ancora) e perso due elementi cruciali come Zirkzee e Calafiori, volati intrambi in Inghilterra rispettivamente al Manchester United e all'Arsenal.

Ad inizio anno lo scenario che si prospettava era ben peggiore e questo ha legittimato ancor di più Italiano, che sembra essere perfettamente in simbiosi con la città e con a dirigenza, la quale starebbe già lavorando sotto traccia per il rinnovo di contratto. Come scritto dall'edizione bolognese de La Repubblica, in estate Italiano ha firmato un accordo fino al 2026 a 2,1 milioni l'anno ma la società felsinea vorrebbe allungarlo di un ulteriore anno. L'obiettivo di Sartori, Di Vaio e Fenucci è quello di provare ad agire d'anticipo visto che a fine stagione Vincenzo Italiano finirà inevitabilmente nei taccuini di diverse big in cerca di una nuova guida tecnica, Milan su tutti se dovesse salutare Sergio Conceicao.