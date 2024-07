Jhon Duran verso il West Ham di Lopetegui: è stato un'opzione anche per il Milan

Il Milan non si fermerà ad Alvaro Morata in questo calciomercato, visto che la dirigenza rossonera continua nella sua ricerca della "seconda" prima punta da regalare a Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Tra i tanti nomi valutati in queste settimane ci sarebbe anche quello del colombiano dell'Aston Villa Jhon Duran, che presto però potrebbe essere depennato da questa lista a fronte della decisiva accelerate registrata nelle scorse ore da un club di Premier League.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, il West Ham è prossimo ad affondare il colpo decisivo su Duran, per il quale sarebbe pronta un'offerta da addirittura 32 milioni di euro, migliorata rispetto all'ultima che a quanto pare non si sarebbe neanche avvicinata ai 28.