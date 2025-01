Joao Felix candidato forte per l'attacco rossonero: c'è di nuovo lo zampino di Mendes

Sfumata la pista Marcus Rashford, il Milan è comunque al lavoro per cercare di regalare un nuovo attaccante a Sergio Conceiçao. Il candidato forte per il reparto offensivo rossonero, scrive questa mattina Il Corriere della Sera, è l'ex baby prodigio del Benfica Joao Felix, ai margini del progetto tecnico del Chelsea di Enzo Maresca nonostante sia tornato in quel di Londra solo in estate.

Ancora una volta c'è di mezzo lo zampino di Jorge Mendes, lo stesso che ha spinto a fine dicembre Sergio Conceiçao verso la panchina del Milan. A livello di ingaggio, scrive il quotidiano, le cifre son ben diverse da quelle di Rashford: Felix guadagna 4,5 milioni di euro. Non sarà sicuramente quel centravanti alal Giroud o alla Ibrahimovic, ma il lusitano permetterebbe al reparto offensivo del Milan di compiere un importante salto di qualità, e chissà che l'Italia non possa riaccendere quel talento andato un po' perso negli utlimi, complicati, anni.