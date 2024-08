Jovic escluso dalla trasferta di Roma per problemi fisici. Occhio però al mercato

vedi letture

Luka Jovic non parteciperà alla trasferta di Roma contro la Lazio per problemi fisici.

Questo tuttavia non esclude che il serbo sia ancora sul mercato in questo ultimo giorno di mercato. Con l'arrivo in attacco di Tammy Abraham che sarà annunciato in giornata, gli spazi per il serbo saranno sempre più limitati. Seguiranno aggiornamenti.