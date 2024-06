Jovic resta al Milan: raggiunto l'accordo sul rinnovo di contratto

Nel corso degli scorsi giorni si è parlato di come Luka Jovic avesse preso tempo con il Milan per valutare al meglio cosa fare del suo futuro. In scadenza il prossimo 30 giugno, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'attaccante serbo alla fine vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione, rinnovando così il suo contratto per fare coppia insieme al futuro e nuovo numero 9 del Diavolo.

Nelle scorse ore le parti avrebbero raggiunto l'accordo definitivo, con Jovic che dunque verrà meritatamente confermato dopo la scorsa stagione, nel corso della quale ha registrato numeri importanti nonostante il titolare fisso del Milan fosse Olivier Giroud.

Luka Jovic confermato: i numeri del serbo nella stagione 2023/24

Arrivato in sordina l'ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo, Luka Jovic si è dimostrato essere alla fine l'arma in più del Milan e di Stefano Pioli nella scorsa stagione. Nel 2023/24 l'attaccante serbo ha infatti collezionato in totale 30 presenze in tutte le competizioni con la maglia rossonera, mettendo a referto un assist e ben 9 gol, ovvero uno ogni 138'.