Jovic rifiuta offerte dalla Turchia e dalla Russia. Sondaggio da parte del Monaco

Con l'arrivo di Sergio Conceiçao non è cambiato nulla: Luka Jovic è fuori dal progetto tecnico del Milan. Utilizzato con il contagocce in questa stagione, appena 3 presenze per un totale di 78', il serbo è meglio che si trova una nuova sistemazione per evitare di rimanere rilegato in tribuna fino alla fine del campionato.

Nel corso di queste settimane il Milan avrebbe ricevuto anche offerte interessanti provenienti da Russia e Turchia, prontamente declinate da Luka Jovic. Il serbo ha altri programmi per il futuro, sente ancora di poter fare la differenza. Ed ecco che, stando a quanto riportato da Tuttosport, spunta l'ipotesi Monaco. Il club monegasco avrebbe infatti sondato nelle scorse ore il terreno per Jovic insieme all'agente dell'attaccante Fili Ramadani.