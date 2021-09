Juve-Milan anche sul mercato: in estate possibile duello per Vlahovic

Nell’ultimo mercato Juve e Milan si sono sfidate per Kaio Jorge, mentre la prossima estate potrebbero tornare a competere per un altro obiettivo comune: il centravanti Dusan Vlahovic. A riportarlo è il quotidiano Tuttosport, che spiega che la valutazione del giocatore della Fiorentina non scende sotto i 40 milioni, cifra che ha spinto Juventus e Milan (e Inter) a non effettuare l'affondo decisivo. La pista, però, potrebbe tornare d’attualità il prossimo anno.