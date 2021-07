Kaio Jorge vuole l'Italia: duello Milan-Juve per l'attaccante del Santos

Kaio Jorge vuole l’Italia. L'attaccante brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Santos il prossimo dicembre e potrebbe diventare un’opportunità importante per due formazioni del nostro campionato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si prospetta una sfida fra Juventus e Milan per accaparrarsi il 19enne. I bianconeri lo tengono in considerazione a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo.