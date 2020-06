Kalulu al Milan, Gazzetta: "Ecco il nome per rilanciarsi in fascia destra"

Un giovane e promettente terzino convinto dalle parole di Maldini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell’acquisto - a parametro zero - di Pierre Kalulu da parte del Milan. Il club gli farà firmare un contratto quinquennale: domani il ragazzo sarà a Milano per sostenere le visite mediche. Kalulu arriva per rinforzare la corsia di destra, un reparto che in estate potrebbe essere stravolto: il futuro di Calabria e Conti, infatti, è ancora incerto.