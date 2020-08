Kean al Milan, Raiola ci riprova

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, che cita voci provenienti dall’Inghilterra, Mino Raiola starebbe cercando di proporre Moise Kean al Milan. Il 20enne ex Juve non ha brillato in Premier League con la maglia dell’Everton, che ha speso ben 27 milioni di euro per il suo cartellino. Già la scorsa estate il noto agente aveva tentato invano di portare il ragazzo a Milanello, stoppato dal veto della Juventus.