Kelly rimane un obiettivo ma il Bournemouth non molla anche a costo di perderlo a zero

Il Milan dovrà necessariamente intervenire sul mercato di riparazione a gennaio: in particolare, dopo gli infortuni a lungo termine di Kalulu e Pellegrino, serve rinforzare la rosa con un nuovo difensore centrale. Il nome in cima alla lista rimane il 25enne Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth. Le Cherries però non sembrano disposte a lasciarlo partire a metà stagione e addirittura sarebbero disposti a perderlo anche a parametro zero in estate, quando il contratto andrà in scadenza. Lo riporta oggi Tuttosport.