Kessie-Barcellona, forte accelerata nella trattativa: le cifre

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com c'è stata una forte accelerata nella trattativa tra Barcellona e Franck Kessie: i blaugrana hanno intensificato i contatti con l'ivoriano e hanno messo sul piatto un contratto da 6.5 milioni di euro a stagione.

I rossoneri hanno appreso dell'offerta degli spagnoli direttamente dal procuratore del centrocampista, con cui si sono incontrati spesso nelle ultime settimane.

Ora si attende la decisione finale di Kessie, che in estate potrà andare via a parametro zero: il Barcellona fa sul serio per il rossonero.