Kiwior piace a Milan e Napoli: il polacco però dovrebbe restare allo Spezia

© foto di www.imagephotoagency.it

Jakub Kiwior piace a Milan e Napoli. Come riferito dal Secolo XIX, il difensore polacco dello Spezia ha attratto le due società che avranno anche modo di osservarlo ai Mondiali in Qatar. Nonostante gli interessamenti delle big italiane, il classe 2000 dovrebbe restare in Liguria per un'altra stagione a meno che non vi siano dei colpi di scena nel corso di quest'estate.