Klopp loda il progetto Milan che... va blindato! Dialogo in corso per tre rinnovi

"Il Milan ha giocato un buon calcio: sono la miglior squadra d'Italia, sono usciti dalle coppe solo per la qualità delle avversarie. Mi piace il loro progetto, è un bel mix di giovani ed esperti. Al momento hanno tanti infortuni e questo dispiace ovviamente, ma è molto interessante quello che potranno fare nei prossimi anni". Le parole di Jurgen Klopp - non un uomo di calcio qualunque, ma uno degli allenatori migliori in circolazione - post Milan-Liverpool non lasciano spazio a molti dubbi: il Milan ha un bel presente e saprà costruirsi su queste basi un grande futuro.

Step by step

In Italia, la squadra di Pioli ha la forza di poter puntare allo Scudetto perché possiede una qualità, un ritmo e un'intensità che, alle nostre latitudini, fanno la differenza. In Europa, invece, manca ancora qualcosa; il livello è molto molto alto, ma i rossoneri hanno già dimostrato di poter solo crescere e il miglioramento può avvenire solo tramite l'esperienza, come quella fatta in questa stagione. Ed, eventualmente, vincendo un trofeo...

Questione rinnovi

Per rendere ancora più saldo il progetto di Elliott, Maldini e Massara stanno già da tempo lavorando ai rinovi dei giovani perni della rosa di Pioli; sono in discussione, infatti, le trattatative per i prolungamenti di contratto di Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismael Bennacer. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, la dirigenza rossonera è in contatto con gli entourage dei calciatori prima citati, ai quali si propone un nuovo accordo fino al 2026 (gli attuali scadono nel 2024) con adeguamento salariale e relativi bonus.