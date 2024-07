Konè e Samardzic sono nel mirino rossonero ma si sbloccano solo con una cessione

vedi letture

Non solo attacco e difesa, il Milan vuole portare rinforzi anche per il reparto di centrocampo. In assoluto l'obiettivo numero uno è mettere a disposizione di Paulo Fonseca un centrocampista dalle caratteristiche difensive ed è per questo che da due mesi oramai i rossoneri inseguono Youssouf Fofana, centrocampista 25enne del Monaco che va in scadenza fra un anno e non ha intenzione di rinnovare con il club del Principato che, però, ha alzato un muro e chiede una somma importante.

Nella lista degli obiettivi sono iscritti però altri due centrocampisti, più degli altri. Si tratta di Manu Konè, centrocampista del Borussia Moenchengladbach e della nazionale francese olimpica già cercato in passato dal Milan, e di Lazar Samardzic, gioiello dell'Udinese. I rossoneri punta a entrambi ma solamente in presenza di una cessione. I cedibili nel reparto rossonero sono Yacine Adli, Ismael Bennacer, Tommaso Pobega e Yunus Musah, ovviamente in presenza di un'offerta ritenuta congrua. Lo riporta oggi Tuttosport.