Il Milan ha intenzione di rinforzare la mediana non solo confermando Tonali, ma anche con l'inserimento di almeno un nuovo centrocampista. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il raggio d'azione di Rade Krunic diventerebbe ancora più limitato. Per questo la società rossonera ascolterà offerte per il bosniaco e accetterà quella giusta.