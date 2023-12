Krunic regala un mini-investimento? Quanto può guadagnare il Milan dalla sua cessione

vedi letture

Le strade di Rade Krunic e del Milan sembrano allontanarsi. Dopo che era stato vicino alla cessione in estate, bloccata solo da Pioli che aveva deciso di renderlo il centrocampista titolare, oggi il bosniaco non sempre incline a rifiutare la ricca proposta del Fenerbahce che gli raddoppierebbe lo stipendio. Il numero 33 rossonero ha perso anche il posto da titolare che lo aveva trattenuto a Milano e non ha raggiunto accordi per un eventuale rinnovo con il Diavolo.

Gli indizi portano tutti verso un addio. L'eventuale cessione di Krunic potrebbe aprire le porte ai rossoneri per un mini-investimento nel mercato di gennaio: infatti il Milan vorrebbe guadagnare almeno 6-7 milioni dalla vendita del centrocampista ex Empoli. Questi poi potrebbero essere immediatamente riutilizzati per le operazioni di riparazione: difensore e attaccante su tutte. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport.