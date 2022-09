Kudus accostato al Milan, i suoi numeri in questo avvio di stagione

MilanNews.it

Nella mattinata di oggi l'edizione di Tuttosport ha indicato il 22enne attaccante ghanese dell'Ajax Mohammed Kudus come papabile obiettivo per l'attacco l'estate prossima. Dopo due anni da comprimario, quest'anno il calciatore africano si è preso la titolarità al centro dell'attacco dei Lancieri e nelle prime 10 partite della stagione ha segnato 7 gol, di cui 2 in Champions in altrettante gare.