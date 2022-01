L'agente di J. Alvarez è in Italia: previsti summit con Milan, Inter, Juve e Fiorentina

Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, è in questi giorni in Italia e, nei prossimi giorni, incontrerà i vertici di Milan, Inter, Fiorentina e Juventus. La valutazione del calciatore argentino del River Plate è molto alta, ma si cercherà di trattare e di battere la folta concorrenza italiana ed estera dopo i 18 goal in 25 presenze segnati in questa stagione.