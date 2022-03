L'agente di Jorginho rivela: "Ne parlo con Massara, non so se sono ancora interessati"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente del centrocampista della Nazionale e del Chelsea Jorginho, si è così espresso da Palermo sui contatti tra il Milan e il numero 8 azzurro: "In passato ho parlato con il PSG, il Barcellona e anche con Massara del Milan. non so se lo vogliono adesso. Anche con Massara parlo. Non so però se sono ancora interessati. La realtà però è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti.