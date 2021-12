L'Arena - Milan al lavoro per opzionare Barak del Verona per giugno

Indiscrezione di mercato riguardante il Milan che arriva direttamente dal quotidiano veronese L'Arena: il club rossonero, si legge, più di tanti altri si sta muovendo per bloccare il centrocampista Antonin Barak. Non una operazione per gennaio, ma per giugno: Maldini e Massara vorrebbero bloccarlo subito per poi portarlo a Milanello la prossima estate. Oggi, riporta L'Arena, l'Hellas chiede 20 milioni di euro: Barak piace anche in Premier League e in Bundesliga.