L'arrivo di De Ketelaere riduce le possibilità per Ziyech

L'arrivo di Charles De Ketelaere pare ormai cosa fatta con il belga che dovrebbe atterrare a Milano nelle prossime ore. A questo punto però si riducono sensibilmente - e forse si azzerano - le possibilità che il Milan tenti un affondo per Hakim Ziyech del Chelsea. Al momento la pista potrebbe riaprirsi solo nel caso in cui arrivino offerte davvero irrinunciabili per Alexis Saelemaekers la cui eventuale partenza libererebbe un posto in rosa sull'out di destra. Lo riporta stamani Tuttosport.