L'Aston Villa ha offerto prestito con diritto per Tomori: no del Milan

Non solo mercato in uscita in attacco, anche la difesa rossonera è sotto attacco: secondo quanto riferito dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la squadra inglese dell'Aston Villa si sarebbe fatta avanti per Fikayo Tomori offrendo un prestito a 3 milioni con diritto di riscatto condizionato in caso di qualificazione in Champions League. Il Milan ha rifiutato ma non è detto che davanti a un'offerta adeguata il centrale possa salutare.