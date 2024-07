L'Empoli cerca l'attaccante. Tre nomi in lizza, c'è anche un rossonero

vedi letture

Con il parco attaccanti che si è svuotato dopo la salvezza raggiunta all'ultimo minuto nella passata stagione, oggi l'Empoli cerca forze fresche là davanti. La dirigenza toscana vuole regalare al nuovo tecnico D'Aversa una squadra competitiva per allungare una storica striscia di permanenza nel massimo campionato di Serie A. Degli obiettivi dell'Empoli parla questa mattina la Gazzetta dello Sport che per l'attacco indica tre nomi come principali candidati a vestire la maglia azzurra.

Uno di questi è un giocatore del Milan. Si tratta del classe 2002 Lorenzo Colombo che è reduce dal prestito al Monza caratterizzato da tanti bassi e pochi alti. Il giovane centravanti cerca subito una nuova opportunità per crescere e mettersi in mostra: non potrà farlo al Milan dove non rientra nei piani di Fonseca. L'Empoli dovrà decidere tra il milanista, il sampdoriano De Luca e il giovane di prorietà dell'Inter Sebastiano Esposito.