L'Empoli non riscatterà Colombo: per l'attaccante c'è già una nuova pretendente

La stagione dell'Empoli si è conclusa con l'amarezza della retrocessione in Serie B, al quarto campionato di fila dei toscani in massima divisione. Un risultato che influenza anche molte scelte di mercato degli azzurri, in prima battuta quelle relative ai giocatori in scadenza di contratto. Sia quelli di proprietà, che coloro i quali sono stati presi in prestito, sia secco che con l'inserimento di un'opzione per il riscatto a titolo definitivo.

Tra questi c'è anche Lorenzo Colombo. E l'attaccante non sarà riscattato dall'Empoli, che vanta sul suo conto un diritto per l'acquisto a titolo definitivo fissato a 7 milioni di euro, ma farà il suo ritorno alla casa madre del Milan, club che ne detiene la proprietà del cartellino. Difficile immaginarsi che il centravanti classe 2002 possa essere visto come uno di quei profili da tenere e da far valorizzare al nuovo allenatore Allegri (come potrebbe succedere invece, per esempio, a Saelemaekers). L'estate che arriva sarà di nuovo alla ricerca di una meta, per Colombo.

Una potenziale destinazione per lui, comunque, c'è già. Nelle scorse settimane infatti il Sassuolo, pronto a tornare subito in Serie A dopo un solo anno trascorso in cadetteria, ha mostrato interesse per lui. Tanto da poterci voler puntare, al netto di Pinamonti di rientro dal Genoa per mancato riscatto.