L’Equipe - Depay via a gennaio per 5 milioni. Il Milan ci pensa?

Un vero affare, un’operazione low cost (perlomeno dal punto di vista del cartellino) per un attaccante coi fiocchi. Secondo quanto riferito dal quotidiano francese L’Equipe, Memphis Depay, il cui contratto con il Lione scadrà a giugno, ha deciso di non rinnovare e potrebbe lasciare l’OL già a gennaio. Il club francese, per non perdere il giocatore a costo zero, si accontenterebbe di circa 5 milioni di euro per lascialo partire già nel mercato invernale, scrive il quotidiano francese L’Equipe. Il Milan ci pensa? Beh, come detto, sarebbe un autentico affare.