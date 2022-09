MilanNews.it

Secondo quanto riferisce L'Equipe, il Nizza è alla ricerca di un centrocampista e per questo sarebbe in contatto da giorni con l'entourage di Tiémoué Bakayoko. In caso di accordo, il centrocampista francese dovrebbe risolvere il suo contratto con il Milan (scadenza 30 giugno 2023).