Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Lione, ormai ad un passo da Pellistri, ha fatto una prima offerta al Milan per Paquetà: prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. Il club rossonero ha rifiutato, ma i francesi torneranno alla carica in questi giorni. Il Milan vuole l'obbligo di riscatto e qualche milione in più.