L'Equipe - Marcus Thuram a scadenza, diversi club sul giocatore. Il Milan osserva

Marcus Thueam ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Borussia Moenchengladbach e sarà quindi ilbero di scegliere la sua prossima squadra quando a giugno scadrà il suo contratto con il club tedesco. Stando a quanto riporta L'Equipe l'attaccante vorrebbe una squadra che gli garantisca un minutaggio da protagonista e che gli dia la possibilità di mettersi in mostra in Champions League, in modo di diventare un giocatore importante anche in ottica nazionale francese per Euro 2024. Al momento si sono fatti avanti Inter ed Atletico Madrid, con Milan e Manchester United che non si sono ancora mosse ufficialmente ma che seguono con interesse la situazione del figlio d'arte.