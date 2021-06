Come riporta 'L'Equipe', il Milan ha messo gli occhi su Loic Badè, difensore centrale del Lens. Sul classe '00, però, non ci sono solo i rossoneri: diversi club inglese e il Rennes hanno chiesto informazioni sul giocatore francese. L'ostacolo però è il prezzo: il Lens vuole incassare una cifra non inferiore ai 25 milioni di Euro.