L'Equipe - Milan su Cho dell'Angers: un emissario rossonero lo ha visionato con la Francia U21. Costa 10 milioni

Il Milan continua a seguire con grande attenzione il mercato francese. Secondo L'Equipe, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Mohamed-Ali Cho, attaccante classe 2004 dell'Angers. I rossoneri si sono già attivati e hanno mandato un loro emissario nei giorni scorsi per vederlo da vicino nel match della Francia Under 21 contro l'Armenia: la sfida si è conclusa con la vittoria dei Blues per 7-0 e il giovanissimo giocatore francese ha giocato l'ultima mezz'ora della partita. La prossima estate, l'Angers, che ha bisogno di risanare i propri conti, non si dovrebbe opporre alla sua cessione: Cho avrà ancora un anno di contratto (scadenza 30 giugno 2023) e viene valutato intorno ai 10 milioni di euro.