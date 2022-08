MilanNews.it

Il Milan ed il Wolfsburg, come riportato dai colleghi francesi de L'Equipe, avrebbero trovato l'accordo per il prestito con opzione di Aster Vranckx, centrocampista belga in forza al club tedesco. Il diritto di riscatto, riferiscono, è fissato a 13.5 milioni di euro.