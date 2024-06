L'Equipe - Su Fofana del Monaco c'è l'interesse di Milan e PSG

Secondo L'Équipe, PSG e Milan sono entrambe interessati a Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. Anche se i club non hanno ancora presentato offerte o approcci ufficiali, entrambi osserveranno con attenzione il giocatore francese ad EURO 2024.

Il venticinquenne, nei giorni scorsi, ha rivelato di avere un accordo con i suoi dirigenti per lasciare il Monaco durante l'estate: "Ho ancora un anno di contratto. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso".