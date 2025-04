L'ex allenatore di Jimenez spaventa il Milan per il futuro al Real Madrid

Julen Guerrero, ex calciatore dell'Athletic Bilbao, ha allenato Alex Jimenez nelle giovanili della Spagna e ne ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il Real Madrid oggi ha una recompra, in futuro lo vede ai Blancos?

“So che il Real è alla ricerca di un terzino destro. Sarò sincero, per me Alex è il profilo adatto per il Real per stile di gioco e caratteristiche. Veloce, forte in entrambe le fasi e col temperamento giusto nonostante abbia ancora 19 anni. Il futuro è tutto dalla sua parte”.

Quando arriverà il suo momento nella nazionale maggiore?

“Jesus Navas si è ritirato, Carvajal è infortunato, lo spazio per lui ci sarebbe. Ma non scordiamoci che la Spagna è campione d’Europa in carica, fare il titolare in questo momento non è semplice. Le qualità per arrivarci Alex le ha tutte, poi dipenderà anche dalle scelte di staff e allenatore”.

Aneddoti da raccontare?

“A lui mi lega un rapporto stretto. Jimenez ha sempre avuto un carattere forte, da leader. Anche quando non si trovava d’accordo con qualche decisione arbitrale aveva un grande autocontrollo. Non ha mai fatto sfuriate. Comunicava parecchio in campo e tutta la sua energia, negli interventi e nelle giocate singole, la trasmetteva ai compagni. Nelle 12 partite in cui l’ho allenato ha segnato un gol: non sarà uno da grandi numeri, ma la presenza in campo si sentirà sempre”.