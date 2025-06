L'offerta del Chelsea per Maignan secondo Pedullà: Allegri vorrebbe tenere Mike

Alfredo Pedullà, noto giornalista che si occupa di calciomercato sulle reti televisive di Sportitalia, questa mattina ha dato la sua versione dei fatti della trattativa tra Chelsea e Milan per Mike Maignan. Nelle ultime ore il club londinese si è fatto sotto con decisione e ha provato ad avanzare la sua offerta per l'estremo difensore francese.

Al momento si registra distanza tra quanto chiede il Milan e quanto offre il Chelsea, come anticipato anche da Fabrizio Romano. Sulle cifre riportate c'è però differenza e le parti sarebbero un pochino più vicine: la richiesta rossonera ammonterebbe a circa 25 milioni di euro, mentre da Londra non si vogliono spingere oltre i 15. A margine va ricordato che Mike Maignan va in scadenza di contratto nel 2026 e al momento non ci sono segnali per un rinnovo con il club di via Aldo Rossi.

In tutto questo Massimiliano Allegri ha già espresso a chi di dovere il suo desiderio di voler trattenere Mike Maignan come portiere e capitano della sua rosa.