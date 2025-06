Distanza tra Milan e Chelsea per Maignan: i rossoneri chiedono 30, i londinesi non vanno oltre i 10

vedi letture

Anche il futuro di Mike Maignan è tutto da scrivere, specialmente dopo che ieri si sono intensificate le voci di un concreto e reale interesse da parte del Chelsea di mister Enzo Maresca che, l'anno prossimo, giocherà la Champions League. Secondo quanto viene riportato quest'oggi dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, tra i due club ci sarebbe ancora una grande distanza per quanto riguarda la parte economica e difficilmente sembra un solco sanabile.

Da una parte c'è il Milan che chiede almeno 30 milioni di euro per il suo portiere e capitano: una cifra che, però, i londinesi non hanno intenzione di spendere. La valutazione del club inglese è infatti di 10 milioni di euro, considerando che il calciatore francese andrà in scadenza tra un anno nel giugno del 2026. Dall'Inghilterra fanno sapere che non si andrà oltre lunedì nella trattativa e che in caso di fumata nera i Blues sarebbero ugualmente soddisfatti dei quattro portieri già presenti in rosa.