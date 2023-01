L'Universidad de Chile su Osorio: "Molte offerte per lui, ma resterà qui per quest'anno"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Universidad de Chile si è così espresso ai canali del Club su Dario Osorio: “Ci sono stati molti interessamenti e molti club stranieri per Dario Osorio, ma la considerazione che noi abbiamo di lui è alta, per il suo valore, per le sue caratteristiche e per il livello che ha mostrato. Non vogliamo che parta per gli obiettivi di quest'anno e noi contiamo su di lui. Lui è contento qui, vuole crescere e migliorare. Quando arriveranno offerte, le valuteremo, ma ora è meglio stia qui ad aiutare il club. Sappiamo che ci sono tante offerte e sappiamo che nel futuro potrebbe averne uno di livello migliore".

